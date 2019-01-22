Адвентистской церкви Танзании пожертвовали фальшивые деньги

Шиньянга, Танзания, , 09:42 — REGNUM Прихожанам церкви адвентистов седьмого дня в Танзании в городе Шиньянга посоветовали быть внимательнее к тем деньгам, которые они жертвуют церкви во избежание пожертвований поддельными деньгами, сообщает газета Nipashe.

Сборщик податей этой церкви Амоси Магиге сообщил, что на прошлой неделе среди пожертвований находилась одна фальшивая купюра в 10 000 танзанийских шиллингов (около 4 долларов США). Это обнаружилось в банке, где Магиге собирался положить деньги на счет.

Магиге призвал жителей проверять деньги, а если они не умеют этого делать, то остаться после церемонии, где он их научит.

Прихожане положительно восприняли слова Магиге, однако отметили, что распознать фальшивую купюру очень сложно. Они предположили, что тот, кто принес фальшивую купюру в прошлый раз, сделал это из-за неумения отличать купюры, а не намеренно.