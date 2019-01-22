Обрушение склада в порту Петербурга и жалобы на вонь: СКР начал проверку

Санкт-Петербург, , 08:08 — REGNUM Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку в связи с обрушением перекрытий крыши склада минеральных удобрений на территории Морского порта Санкт-Петербурга. О точной дате и времени происшествия не сообщается. При этом в органы МЧС по Петербургу сообщений об этом инциденте не поступало.

Ранее в СМИ появились предположения, что именно это обрушение при проведении разгрузочно-погрузочных работ привело к появлению резкого неприятного запаха в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 18−19 января, на что поступили многочисленные жалобы от жителей.

Как сообщили сегодня, 22 января, в СЗ СУ на транспорте СК РФ, в порту идет осмотр места происшествия, который ведут следователи и криминалисты. По факту обрушения крыши склада проверяется наличие нарушений правил безопасности при проведении работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Лабораторией центра обеспечения мероприятий гражданской защиты проведена радиационная химическая разведка, по результатам которой отравляющих и химически опасных веществ не обнаружено», — отметили в органах СКР на транспорте.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу вечером 21 января подтвердили, что в минувшие выходные оперативные службы получили десятки заявок о неприятном запахе на Васильевском острове.

«Специалисты указанных служб в разных местах Васильевского острова провели неоднократные замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ. Проведенными проверками на местах и изъятыми пробами воздуха опасных веществ не обнаружено», — отметили в спасательном ведомстве.

После появления сообщений в СМИ об обрушении склада в Морском порту ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отметило, что «с территории Морского порта никаких заявок о данном инциденте не поступало».