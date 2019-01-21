Росморречфлот: горящие в Керченском проливе танкеры не повредили экологии

Симферополь, , 23:20 — REGNUM Нарушений экологической обстановки в Чёрном море после трагического происшествия на двух танкерах в Керченском проливе не зафиксировано. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Никаких экологических последствий пока не видно. На судоходстве этот инцидент также не отразился, так как случился за пределами территориальных», — отметили в Росморречфлоте.

По данным пресс-службы Черноморского флота, для оказания помощи потерпевшим бедствие танкерам направились спасательные буксирные суда «Николай Муру» и «СБ 739».

Как сообщало ИА REGNUM, во время перевалки топлива на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл пожар. По последним данным, 12 человек спасли, 11 погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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