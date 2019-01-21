Самолёт «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП при посадке в «Шереметьево»

Москва, , 19:28 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» с пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевочика.

По словам собеседника агентства, после посадки самолёт выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП на 1,5 метра. Выкатывание произошло при съезде на рулёжную дорожку.

В экстренных службах города сообщили РИА «Новости», что инцидент произошёл с авиалайнером Boeing 737, выполнявшим рейс из Астаны.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Воздушное судно также не повреждено. Подробности произошедшего уточняются.

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