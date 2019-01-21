Военные Турции изъяли 150 кг взрывчатых веществ

Анкара, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные службы Турции изъяли 150 кг взрывчатки во время проведения спецоперации в провинции Мардин, сообщает 21 января Anadolu Ajansi.

Сотрудники силовых ведомств проводили рейд против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), поэтому изъятые взрывчатые вещества, как предполагают представители властей, должны принадлежать курдским повстанцам.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Курды в ее рядах сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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