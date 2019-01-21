В Пакистане бойцы антитеррористического подразделения убили семью

Исламабад, , 13:05 — REGNUM Пакистан потрясла история убийства четверых человек на трассе у города Сахивал (провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, сотрудники антитеррористического департамента провинции Панджаб открыли огонь по автомобилю на трассе у города Сахивал, приняв пассажиров за террористов. Согласно полицейскому отчету, на требование остановиться пассажиры ответили огнем. Свидетели происшествия отрицают это, заявляя, что сотрудники правоохранительных органов «хладнокровно расстреляли автомобиль». Более того, в обстрелянной машине не было обнаружено оружия. Жертвами ошибки полицейских стали глава семейства, жена и их несовершеннолетняя дочь, а также друг семьи, который находился за рулем.

Сообщается, что премьер-министр Пакистана Имран Хан потребовал специальный отчет о происшествии. Правительство провинции Панджаб назвало убийство «случайным», но распорядилось арестовать сотрудников антитеррористической службы, допустивших ошибку.