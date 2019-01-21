Шубу за 5,4 млн рублей украли из бутика в Москве

Москва, , 11:22 — REGNUM В Москве совершено похищение из торгового центра, расположенного на улице Петровка. По данным правоохранительных органов столицы, злоумышленники украли из бутика шубу, стоимость которой сопоставима с ценой однокомнатной квартиры в Новой Москве.

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Уточняется, что преступление было совершено 19 января. О случившемся на следующий день в полицию сообщила продавец отдела. По словам женщины, стоимость пропавшего мехового изделия составляет 5,4 млн рублей.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Личность злоумышленника устанавливается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года из салона в центре Москвы неизвестные украли 100 меховых изделий. В магазин трое преступников, лица которых скрывали медицинские маски, проникли, разбив стекло входной двери. Материальный ущерб составляет около 20 млн. рублей.

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