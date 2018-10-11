Мать и двое детей погибли в Дагестане из-за отравления угарным газом

Махачкала, , 19:30 — REGNUM В Дагестане из-за отравления угарным газом погибли женщина и двое ее детей. Трагедия произошла в селе Бавтугай Кизилюртовского района, сообщили 11 октября ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Причиной несчастного случая стало использование несертифицированного газового оборудования. Как отметили газовики, в доме использовался камин иранского производства.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай отравления угарным газом в республике. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года, из-за взрыва газа в одноэтажном доме в махачкалинском поселке Новый Кяхулай погибли мать и ее 12-летняя дочь, еще два человека пострадали. По результатам проверки прокуратуры было установлено, что жилые дома в поселке были построены в нарушение закона вплотную к газопроводу.

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