Кабул, , 09:43 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военную базу правительственных войск в Афганистане, убив 12 человек, сообщает 21 января Associated Press.

Среди погибших в основном были военнослужащие, также 30 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается необходимая помощь.

В ходе нападения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли двух человек убитыми.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата на протяжении многих лет.

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