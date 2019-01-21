Два человека скончались от испуга во время землетрясения в Чили

Кокимбо, Чили, , 07:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Чили привело к гибели двух человек, а также временно оставило 232 тыс. домов без электричества, передает канал TeleSur.

Во время землетрясения, произошедшего 20 января в 4:32 по московскому времени, скончались два человека. Обе смерти зарегистрированы в наиболее затронутой стихийным бедствием административной области Кокимбо.

Жертвами стали пожилые мужчина и женщина в разных населенных пунктах: сильнейший испуг спровоцировал фатальные сердечные приступы.

Повреждение электростанции в Кокимбо оставило более 200 тыс. семей без электричества как минимум на несколько часов. Землетрясение также повредило инфраструктуру населенных пунктов и привело к возникновению небольших оползней.

В первые минуты после подземного толчка в области была объявлена эвакуация жителей побережья Тихого океана из-за угрозы цунами, однако вскоре она была отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения располагался в 15,6 км к юго-западу от одноименного города Кокимбо на глубине 53 км.

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