Террористы в Мали убили 10 миротворцев ООН

Бамако, , 07:41 — REGNUM В результате нападения боевиков на базу миротворцев в Мали погибли 10 человек, 25 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает 21 января Al Jazeera.

Ответственность за преступление взяла на себя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причиной нападения террористы назвали визит в Чад премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Миротворцы решительным образом оказали сопротивление нападавшим, ликвидировав нескольких боевиков», — говорится в заявлении представителя ООН Ивана Дюжаррика.

Напомним, в 2012 году в Мали разразился сепаратистский конфликт, который привел к фактическому расколу государства на несколько частей. Данная ситуация вынудила ООН послать на территорию страны 12 тыс. миротворцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Исламисты атаковали две деревни туарегов в Мали