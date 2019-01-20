Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76

Мехико, , 10:47 — REGNUM Число жертв взрыва и последующего пожара на трубопроводе в штате Идальго в Мексике возросло до 76. Об этом сообщила газета El Universal.

Издание сообщает, что информацию о количестве жертв обнародовало правительство штата Идальго.

Заместитель министра внутренних дел региона Хуан Луис Ломели заявил, что опознание жертв взрыва на трубопроводе потребует проведения генетических экспертиз и призвал родственников погибших принять участие в сборе необходимого экспертам биологического материала. По словам Ломели, это связано с тем, что тела многих погибших сильно обгорели в результате пожара, возникшего сразу после взрыва трубопровода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 73 погибших во время взрыва на трубопровде в Мексике.

Взрыв на трубопроводе произошёл вечером 18 января, в момент, когда десятки людей занимались несанкционированным сбором топлива на незаконной врезке в основную магистраль трубопровода в районе Тлауэлильпан.

Стоит отметить, что с декабря 2018 года правительство Мексики приняло ряд жёстких мер по борьбе с массовыми хищениями топлива в стране. Одной из мер стала остановка прокачки топлива по нескольким магистралям трубопровода и переход на доставку горючего цистернами. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы и ключевые объекты системы транспортировки топлива стали охранятся правительственными войсками. Это привело к перебоям с доставками горючего в стране и к дефициту топлива. При этом количество расследуемых дел, связанных с хищениями горючего в Мексике, составляет около 1,8 тысяч.

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