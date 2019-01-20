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В Великобритании рядом со зданием суда взорвался автомобиль

Происшествия

Полиция рассследует причины и обстоятельства произошедшего

Лондон, 20 января 2019, 08:00 — REGNUM  Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в городе Лондондерри, регион Северная Ирландия в Великобритании. Об этом 20 января сообщает телеканал Sky News.

Взрыв произошёл вечером 19 января на Бишоп-стрит в Лондондерри. О пострадавших не сообщается. Полицией был оцеплен весь близлежащий район.

Сообщается, что были экстренно эвакуированы жители домов, находящихся в непосредственной близости от взрыва, в том числе пожилые люди, живущие в находящемся неподалёку закрытом жилом комплексе. Также были эвакуированы все посетители баров и кафе в районе взрыва.

Кроме того, полиция попросила всех граждан, живущих в непосредственной близости от Бишип-стрит, временно покинуть свои дома. Подобные меры связаны с тем, что полицией был обнаружен ещё один автомобиль, который вызывал подозрения. В данный момент подозрительный автомобиль уже проверен, взрывчатки в нём обнаружено не было.

Причины и обстоятельства инцидента расследуются. Однако некоторые политики уже осудили произошедшее как «террористический акт.»

Так глава МИД Республики Ирландия Саймон Коувени в своем аккаунте в Twitter прямо назвал произошедшее «террористическим актом». Ему вторит и лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, написавшая в соцсети, что взрыв — это «бессмысленный акт террора», который «должен быть осужден самым решительным образом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о докладе парламентского комитета Великобритании по разведке, в котором, в частности, отмечалось, что спецслужбам в стране следует тщательнее отслеживать экстремистски настроенных граждан, а также предпринимать более активные меры в борьбе с экстремистским контентом в медиа и на улице.

Читайте ранее в этом сюжете: Британским спецслужбам посоветовали тщательнее отслеживать экстремистов

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