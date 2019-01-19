Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при ДТП в Астрахани

Астрахань, , 14:29 — REGNUM Шесть человек, сри них двое детей были госпитализированы с травмами в результате ДТП в Астрахани. Об этом 19 января сообщила пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области.

Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, женщина-водитель, управляя автомбилем Volkswagen Bora, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял житель Наримановского района Астраханской области.

В результате аварии пострадали водители легковых автомобилей и их пассажиры: два пассажира в Daewoo Nexia и два пассажира в Volkswagen Bora. Дети 2009 и 2011 годов рождения находились в салоне автомобиля Volkswagen Bora.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позднее в пресс-службе регионального УМВД уточнили, что трое пострадавших, в том числе дети, были отпущены врачами домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту ДТП проводится проверка. выясняются все причины и обстоятельства автопроисшествия.

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