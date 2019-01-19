В США похитили коллекцию комиксов стоимостью около $1,4 млн

Бока-Ратон, США, , 08:13 — REGNUM Коллекция из 450 комиксов стоимостью около $1,4 млн похищена из общественного хранилища в городе Бока-Ратон штата Флорида. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Владелец коллекции Рэнди Лоуренс сообщил полиции, что комиксы пропали из общественного хранилища между 28 ноября 2018 года и 8 января 2019 года. Пострадавший передал полиции фотографии коллекции, а также список всех украденных изданий.

Также Лоуренс опубликовал полный список пропавших редких комиксов и обратился к другим коллекционерам. Он надеется, что любители комиксов свяжутся с ним, если грабители попытаются продать часть коллекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Токио откроется первый международный отель для любителей манги (японских комиксов). В библиотеке отеля содержится около 5 тысяч журналов.