Суббота, 19 Января 2019 года
08:13:16 МСК

В США похитили коллекцию комиксов стоимостью около $1,4 млн

Происшествия

Коллекция из 450 комиксов пропала их общественного хранилища

Бока-Ратон, США, 19 января 2019, 08:13 — REGNUM  Коллекция из 450 комиксов стоимостью около $1,4 млн похищена из общественного хранилища в городе Бока-Ратон штата Флорида. Об этом сообщает Sun Sentinel.

Владелец коллекции Рэнди Лоуренс сообщил полиции, что комиксы пропали из общественного хранилища между 28 ноября 2018 года и 8 января 2019 года. Пострадавший передал полиции фотографии коллекции, а также список всех украденных изданий.

Также Лоуренс опубликовал полный список пропавших редких комиксов и обратился к другим коллекционерам. Он надеется, что любители комиксов свяжутся с ним, если грабители попытаются продать часть коллекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Токио откроется первый международный отель для любителей манги (японских комиксов). В библиотеке отеля содержится около 5 тысяч журналов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить