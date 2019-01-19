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В Японском море продолжают поиски последнего летчика разбившихся Су-34

Происшествия

Два Су-34 столкнулись и упали в Японское море

В Японском море продолжают поиски последнего летчика разбившихся Су-34
Иллюстрация: Mil.ru
Ми-8

Москва, 19 января 2019, 07:21 — REGNUM  В Японском море продолжается поисково-спасательная операция после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

На данный момент остается неизвестной судьба одного летчика.

В районе поисков работают 11 кораблей, а также самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 18 января. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 зацепились друг за друга после чего рухнули в Японское море.

В двух боевых машинах находились четыре летчика. Все они успели катапультироваться. В ходе поисково-спасательной операции живым был найден один летчик. Он был доставлен самолетом Ан-26 в Хабаровск. также были найдены тела двух погибших летчиков.

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Авиапроисшествия
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