В Японском море нашли тело третьего летчика, погибшего при крушении Су-34

Москва, , 23:05 — REGNUM На Дальнем Востоке спасатели обнаружили тело третьего лётчика — одного из пилотов двух Су-34 ВКС России, которые потерпели крушение в Японском море. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Обнаружено тело лётчика без признаков жизни», — сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что спасатели нашли тело второго лётчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в небе над Японским морем 18 января два Су-34 столкнулись друг с другом и рухнули в воду. Летчики успели катапультироваться.

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