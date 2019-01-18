Пятница, 18 Января 2019 года
23:25:09 МСК

В Японском море нашли тело третьего летчика, погибшего при крушении Су-34

Происшествия

Два Су-34 ВКС РФ столкнулись в небе над Японским морем и рухнули в воду

Москва, 18 января 2019, 23:05 — REGNUM  На Дальнем Востоке спасатели обнаружили тело третьего лётчика — одного из пилотов двух Су-34 ВКС России, которые потерпели крушение в Японском море. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Обнаружено тело лётчика без признаков жизни», — сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что спасатели нашли тело второго лётчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в небе над Японским морем 18 января два Су-34 столкнулись друг с другом и рухнули в воду. Летчики успели катапультироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели обнаружили тело второго пилота Су-34, упавшего в Японском море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить