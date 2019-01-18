Из-за лошадей на дороге в Кабардино-Балкарии погибли два человека

Нальчик, , 15:46 — REGNUM ДТП со смертельным исходом произошло в Кабардино-Балкарии. В ночь на 18 января на федеральной трассе «Кавказ» автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лошадью и жеребенком, съехал с дороги и врезался в дерево. Погибли два человека — водитель и его пассажир, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе МВД по региону.

Почти сразу же после этого происшествия водитель еще одного автомобиля — ВАЗ-211 440, пытаясь избежать столкновения с лошадьми, также съехал с дороги и врезался в дерево. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три человека — пассажир «Лады Приоры» и водитель и пассажир второй легковушки.

Инцидент произошел в районе села Этоко Зольского района около часа ночи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Стоит отметить, что домашние животные, которые пасутся без присмотра, создают проблемы не только в Кабардино-Балкарии. Так, трагедией закончилось столкновение автомобиля ВАЗ-2109 с лошадью в Карачаево-Черкесии в 2014 году. Пассажир скончался, водитель получил ушибы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году администрация села Преградная в Карачаево-Черкесии создало специальную «штрафстоянку» для безнадзорного скота, чтобы исключить выход таких животных на проезжую часть и обезопасить водителей от столкновения с ними.