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На Ставрополье отморозки до смерти избили 97-летнюю женщину-ветерана

Происшествия

Добычей преступников стал паспорт женщины и деньги

Ставрополь, 18 января 2019, 15:36 — REGNUM  97-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны скончалась после избиения в Ставропольском крае. Преступники проникли в дом к пожилой женщине и жестоко ее избили. По факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

Как сообщается, по предварительным данным, неизвестные преступники 10 января. В вечернее время, влезли в дом к одинокой жительнице села Курсавки Андроповского района. Пожилую женщину, ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, деньги и скрылись.

Женщину успели доставить в больницу, но спустя два дня она скончалась от полученных травм.

Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел. Создана оперативная группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и оперативников.

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