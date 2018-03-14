Пьяная соседка убила ветерана Великой Отечественной войны из-за денег

Липецк, , 06:45 — REGNUM В Липецкой области подозреваемую в убийстве участницы Великой Отечественной войны заключили под стражу. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 39-летняя женщина призналась в содеянном — на преступление она пошла ради 50 тысяч рублей.

По версии следствия, днем 7 марта 2018 года 39-летняя жительница села Демкино пришла к живущей по соседству 93-летней участнице Великой Отечественной войны, чтобы попросить денег в долг. Она знала, что у ветерана есть сбережения, и пришла «в гости» в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйка дома отказалась давать женщине деньги, а тогда та напала на пожилого ветерана и задушила ее платком.

Сбережения ветерана составляли около 50 тысяч рублей. Их нападавшая забрала и покинула дом. Тело 93-летней женщины обнаружила ее соседка. Она же сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемая избавилась от орудия убийства и перчаток, в которых орудовала на месте преступления, и пыталась скрыть следы содеянного, однако следователи все же установили её причастность к убийству. Спустя сутки она была задержана и заключена под стражу.

Подозреваемая является матерью шестерых детей, но лишена родительских прав. Ранее она была судима за кражу, а на свободе вела асоциальный образ жизни. Свою вину она признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания следователю при проверке на месте преступления.

Сейчас следователи собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая оценка, а пока она находится под стражей.