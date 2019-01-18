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В Австралии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве студентки

Происшествия

Подробности пока не сообщаются

Канберра, 18 января 2019, 15:36 — REGNUM  Правоохранительные службы Австралии арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве студентки из Израиля, совершенном в Мельбурне на этой неделе, сообщает 18 января Al Arabia.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что жертва была изнасилована, а потом убита, а ее тело было обнаружено недалеко от трамвайной остановки.

«Я хочу сказать, что опустошен этим подлым, жестоким изнасилованием и убийством», — подчеркнул Моррисон.

Напомним, 21-летняя гражданка Израиля находилась в Австралии по специальной программе в течение последних нескольких месяцев. Девушка являлась студенткой Шанхайского университета.

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Бытовые убийства
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