В Туве возбуждено ещё одно уголовное дело против руководителя УФНС

Кызыл, , 14:04 — REGNUM В отношении руководителя управления ФНС России по Туве и её супруга возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 января, в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, с 26 по 31 октября 2017 года руководитель УФНС, её супруг, начальник межрайонной инспекции (МРИ) ФНС России № 1 по Туве и другие должностные лица налоговых органов республики похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет деньги ООО «Восток» по НДС за третий квартал 2017 года в особо крупном размере в сумме 31,18 млн рублей, которые были перечислены на счета ООО «Добрострой-ремонт».

Чтобы придать происходящему «видимость законности», руководитель УФНС с супругом организовали перечисление похищенных денег под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета других подставных фирм. Женщина распорядилась похищенными деньгами, оплатив более 5 млн рублей за участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме в Москве на имя своей дочери. Также за более 8 млн рублей на имя племянницы женщины было куплено нежилое помещение, переведённое затем в статус жилого.

Суд арестовал указанные объекты недвижимости, также другое имущество фигурантов. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителя республиканского управления ФНС России и её супруга стало известно в ноябре 2018 года. Тогда же следователи напомнили о том, что продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника МРИ ФНС России № 1 по Туве и главного специалиста-эксперта обеспечения республиканского УФНС по поводу служебного подлога и мошенничества.

Добавим, по данным сайта ФНС, руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Туве с 2013 года является Вероника Суге-Маадыр.

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