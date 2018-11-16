В Туве налоговики подозреваются в служебном подлоге и мошенничестве

Кызыл, , 14:13 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело в отношении начальника межрайонной налоговой инспекции (МРИ) ФНС России №1 по республике и главного специалиста-эксперта обеспечения регионального УФНС. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в Следственном комитете РФ, они подозреваются в совершении служебного подлога и мошенничества.

По версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года подозреваемые похитили имущество ООО «Восток» на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Они действовали «в группе лиц по предварительному сговору», используя своё служебное положение и связи.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ и МВД провели обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых.

Напомним, ранее информация о том, что высокопоставленные налоговики в Туве стали фигурантами уголовного дела, стала распространяться в местных группах и каналах в интернете. Однако в республиканском следственном управлении СКР по Туве эту информацию корреспонденту ИА REGNUM комментировать отказались.