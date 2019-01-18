Флоридец получил в KFC курицей по лицу в ответ на замечание

Джэксонвилл, США, 18 января 2019, 01:54 — REGNUM В американском Джексонвилле (штат Флорида) сотрудница одного кафе из сети общепитов KFC ударила по лицу коробкой с курицей одного из посетителей, сделавшего ей замечание, сообщает телеканал Fox 30.
Покупатель Рональд Дженкинс, после сделанного заказа, обнаружил, что сотрудница заведения работает без перчаток и берет еду голыми руками. Он сделал ей замечание и на всякий случай начал снимать происходящее на телефон.
На видео отчетливо видно, как сотрудница подходит к окошку выдачи заказа и с размаху швыряет пакет, в котором находилась коробка с курятиной, Дженкинсу в лицо.
«Она не кинула его, она, на самом деле, просто с размаху дала его мне и попала в лицо. Это был не бросок, это был удар. Коробка попал мне по губам и повредила мне зубы. Также пострадали и мои очки», — заявил потерпевший.
Сотрудница фаст-фуда была арестована за нанесение побоев.