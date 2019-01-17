В Марий Эл под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

Йошкар-Ола, , 19:21 — REGNUM В селе Семеновка под тяжестью снега обрушилась крыша жилого шестиквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, обрушение произошло в ночь на 17 января. По счастливой случайности никто не пострадал. В управлении отметили, что объект является одноэтажным деревянным жилым домом барачного типа.

В ликвидации последствий инцидента приняли участие 8 человек и 2 единицы техники.

В то же время в администрации Йошкар-Олы сообщили, что жителям пострадавшего дома выделят маневренное жилье.

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В доме зарегистрировано 25 жителей. Он был построен в 1976 году. В 2015 году его признали аварийным, соответственно он входит в федеральную программу по расселению граждан из аварийного жилья.

В настоящее время дом отключен от электричества, выключен газ. Место временного размещения понадобилось лишь одному жителю. Дом охраняется.

В управляющей компании АО «ЖЭУК «Заречная» заверили, что очистка крыши дома от снега проводилась накануне — 16 января.

Село Семеновка расположено в городском округе Йошкар-Ола в 7 км от центра столицы Марий Эл. Населенный пункт фактически сросся с городом и по сути является пригородом Йошкар-Олы.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера многие регионы Приволжского федерального округа оказались во власти сильнейшего снегопада. В некоторых субъектах снегопад продолжается 17 января. В Йошкар-Оле на борьбу со снежными заносами днем вышли 30 единиц техники, к ночи число спецмашин увеличилось до 51 единицы.

Максимально от стихии страдает Саратовская область. 15 января там обрушилось 160 кв метров кровли школы №8 в Новоузенске. А уже вечером 16 января девять городских дорог перекрыли из-за снегопада.

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