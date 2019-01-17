На юго-западе Петербурга горит типография

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM На Ленинском проспекте в Кировском районе Санкт-Петербурга горит здание типографии Санкт-Петербургского газетного комплекса. Пожару присвоен второй номер сложности.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 17 января в 15:54 мск от дома 139 по Ленинскому проспекту. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 16:03 мск.

«К моменты их прибытия огонь вырывался из окон второго этажа 4-этажного здания. Площадь пожара уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

С огнем сражаются 105 человек личного состава и 23 единицы техники.