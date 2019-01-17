Четверг, 17 Января 2019 года
15:27:08 МСК

В Алма-Ате установлена личность погибшего пилота вертолета

Происшествия

В вертолете находился один пилот

Алма-Ата, Казахстан, 17 января 2019, 15:26 — REGNUM  На борту вертолета «Еврокоптер-130», потерпевшего крушение в Алма-Ате, находился один пилот — командир воздушного судна Валентин Шитов, сообщили 17 января в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что вертолет авиакомпании Sky-service совершал перелет от аэропорта Боралдай до пункта посадки на площадку «Большая Алма-Атинская».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 года в 16:05 в микрорайоне аусамалы Наурызбайского района Алма-Аты на территории санатория «Алатау» потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-130». Пилот скончался в машине скорой помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Частный вертолёт разбился в Алма-Ате: есть жертвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить