В Алма-Ате установлена личность погибшего пилота вертолета

Алма-Ата, Казахстан, , 15:26 — REGNUM На борту вертолета «Еврокоптер-130», потерпевшего крушение в Алма-Ате, находился один пилот — командир воздушного судна Валентин Шитов, сообщили 17 января в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что вертолет авиакомпании Sky-service совершал перелет от аэропорта Боралдай до пункта посадки на площадку «Большая Алма-Атинская».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 года в 16:05 в микрорайоне аусамалы Наурызбайского района Алма-Аты на территории санатория «Алатау» потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-130». Пилот скончался в машине скорой помощи.

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