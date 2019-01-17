Вылетевший из Екатеринбурга в Москву самолёт экстренно вернулся назад

Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства и причины вынужденной посадки пассажирского самолёта, вылетевшего утром в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Самолёт Boeing 737 800 авиакомпании «Северный ветер» вылетел в Москву около 6:00 по местному времени. Но затем экстренно вернулся. По некоторым данным, в салоне сработал датчик безопасности. Посадка прошла в штатном режиме.

К настоящему времени рейс отменён. Начаты проверки.