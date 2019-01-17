Четверг, 17 Января 2019 года
12:57:08 МСК

Вылетевший из Екатеринбурга в Москву самолёт экстренно вернулся назад

Происшествия

Идёт проверка

Екатеринбург, 17 января 2019, 12:56 — REGNUM  В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства и причины вынужденной посадки пассажирского самолёта, вылетевшего утром в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Самолёт Boeing 737 800 авиакомпании «Северный ветер» вылетел в Москву около 6:00 по местному времени. Но затем экстренно вернулся. По некоторым данным, в салоне сработал датчик безопасности. Посадка прошла в штатном режиме.

К настоящему времени рейс отменён. Начаты проверки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить