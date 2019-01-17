Четверг, 17 Января 2019 года
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Автокатастрофа в Турции: есть погибшие

Происшествия

Люди ехали с похорон

Анкара, 17 января 2019, 12:45 — REGNUM  В Результате автокатастрофы в Турции погибли по меньшей мере три человека, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Также в инциденте пострадали 38 человек, все они были экстренно доставлены в госпитали, где им оказывается вся необходимая помощь. По данным правоохранительных органов, автобус с пассажирами возвращался с похоронной процессии.

Напомним, дорожно-транспортные происшествия по-прежнему являются основной причиной преждевременной гибели людей. Основной причиной аварий становится нарушение правил дорожного движения, употребление спиртных напитков за рулем.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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