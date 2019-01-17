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В Иракском Курдистане от наземных мин за 2018 год погиб 21 человек

Происшествия

14 человек получили ранения

Эрбиль, Ирак, 17 января 2019, 11:49 — REGNUM  За 2018 год в Иракском Курдистане от детонации наземных мин, а также прочих взрывоопасных элементов, погиб 21 человек, сообщает 17 января Kurdistan.ru.

Кроме того, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, большинство из них стали инвалидами. В сравнении с 2017 годом, число жертв увеличилось, что связанно с нарушением инструкций по безопасности.

Напомним, сотрудники специальных ведомств Иракского Курдистана в течение 2018 года очистили от мин порядка 6 млн 400 тыс. кв. км. Тем не менее, угроза от последствий войны по-прежнему сохраняется.

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