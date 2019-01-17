На юго-востоке Москвы нашли тела матери и сына

Москва, , 11:07 — REGNUM В Москве убита женщина 1962 года рождения, сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Происшествие случилось в квартире жилого дома на улице Трофимова на юго-востоке столицы. По предварительной версии, 16 января между женщиной и её сыном 1984 года рождения произошла ссора, в ходе которой пострадавшей нанесено не менее 9 ударов ножом. Позднее было обнаружено и тело мужчины.

Следственные органы проводят проверку, по завершению которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Москве совершено убийство мужчины на детской площадке по улице Дубнинская. Потерпевшему были нанесены ножевые ранения.

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