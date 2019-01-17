В австралийском Мельбурне убили гражданку Израиля

Мельбурн, Австралия, , 10:33 — REGNUM Правоохранительные органы Австралии разыскивают по меньшей мере одно человека, убившего израильтянку, сообщает 17 января Associated Press.

В среду 16 января в австралийском городе Мельбурн неизвестный убил 21-летнюю студентку, разговаривавшую по телефону с сестрой. Девушка была гражданкой Израиля.

Сестра жертвы услышала лишь звук падающего на землю телефона, а также несколько голосов, подчеркнули в полиции, добавив, что не будут разглашать подробности убийства из уважения к семье погибшей.

«Это было абсолютно ужасное, ужасное преступление, совершенное по отношению к невинной молодой женщине», — добавили в полиции.

Жертва училась в Шанхайском университете, в Мельбурне она находилась на протяжении нескольких месяцев по специальной программе. Власти страны заверили, что предпримут все необходимые меры, чтобы задержать преступника.

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