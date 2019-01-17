Четверг, 17 Января 2019 года
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Полиция выясняет, кто напал на курдского журналиста в Москве

Происшествия

Пострадавший в ходе конфликта на юго-западе мегаполиса мужчина получил телесные повреждения

Москва, 17 января 2019, 08:41 — REGNUM  Началась проверка по факту избиения в Москве корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что сотрудники полиции занялись выяснением обстоятельств, при которых пострадавший в ходе конфликта на юго-западе Москвы получил телесные повреждения.

«Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

Также в ведомстве сообщили, что на текущий час уже установлены личности нападавших.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на собкора курдского телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда совершено нападение в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве.

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Нападения на журналистов
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