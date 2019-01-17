Полиция выясняет, кто напал на курдского журналиста в Москве

Москва, , 08:41 — REGNUM Началась проверка по факту избиения в Москве корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что сотрудники полиции занялись выяснением обстоятельств, при которых пострадавший в ходе конфликта на юго-западе Москвы получил телесные повреждения.

«Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

Также в ведомстве сообщили, что на текущий час уже установлены личности нападавших.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на собкора курдского телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда совершено нападение в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве.