Теракт в Кении: обнаружено еще 6 тел погибших

Найроби, , 07:03 — REGNUM Поздним вечером 16 января на месте теракта в Кении полицией было обнаружено еще 6 тел. Общее число погибших в теракте в отеле DuitsD2 достигло 21 человека. Об этом сообщает CNN Africa.

Информация еще о 6 погибших была предоставлена генералом полиции Джозефом Бойнеттом в интервью местному телевидению Citizen TV.

Бойнетт подтвердил информацию о том, что среди погибших — 16 граждан Кении, один британец и один американец, который выжил в теракте 11 сентября 2001 года в США, а также еще 3 неопознанных жертвы африканского происхождения.

28 пострадавших в атаке на отель были госпитализированы.