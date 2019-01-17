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В Кении погиб американец, переживший теракт 11 сентября 2001 года

Происшествия

В день теракта он отмечал свой день рождения

Найроби, 17 января 2019, 02:22 — REGNUM  Одним из погибших в результате атаки террористов на гостиницу в кенийской столице Найроби стал американец Джейсон Спиндлер, переживший теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что во время атаки террористов в Найроби, Спиндлер отмечал свой день рождения в ресторане отеля. В прошлом Спиндлер выжил в результате террористической атаки на здания башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, который произошел 11 сентября 2001 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в столице Кении террористы напали на здание гостиницы. В результате теракта погибли 15 человек, из них 11 были гражданами Кении, один — гражданином США и еще один — Великобритании. У двоих погибших не было при себе документов. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Кения получила предупреждения о возможной террористической атаке

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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