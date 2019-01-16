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Около 500 человек эвакуировали из гимназии на северо-востоке Москвы

Происшествия

В здании гимназии №1565 произошло короткое замыкание

Около 500 человек эвакуировали из гимназии на северо-востоке Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Москва, 16 января 2019, 19:28 — REGNUM  В здании гимназии в московском районе Свиблово вечером 16 января была проведена эвакуация из-за короткого замыкания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, инцидент произошёл в гимназии №1565, расположенной на улице Седова.

«В подвале произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что из здания. было выведено около 500 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

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