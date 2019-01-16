На Урале начальнику отдела полиции Первоуральска смягчили меру пресечения

Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM На Урале обвиняемому во взяточничестве начальнику ОВД города Первоуральска Олегу Грехову смягчили меру пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга отменено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Грехову запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу. Постановление суда вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава полиции Первоуральска Олег Грехов был задержан 7 ноября 2018 года в ходе совместной операции управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области и оперативников регионального УФСБ. Ему были предъявлено обвинение в получении взятки, после чего по решению суда его отправили под арест. Но уже 21 ноября начальнику полиции Первоуральска смягчили меру пресечения, и он был выпущен из СИЗО под домашний арест.

В конце года, 27 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако защита Олега Грехова обжаловала судебный акт в апелляционной инстанции.

Отметим, что на время следствия глава полиции Первоуральска отстранён от должности.

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