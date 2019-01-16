Среда, 16 Января 2019 года
10:10:41 МСК

Совфед почтил память погибших в Магнитогорске и Шахтах

Происшествия

Трагедии унесли жизни в том числе детей

Москва, 16 января 2019, 10:10 — REGNUM  Совфед почтил память погибших в результате взрывов в Магнитогорске и Шахтах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Безвременно оборвались жизни людей, многое получили травмы… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Магнитогорске (Свердловская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, одна из версий — взрыв бытового газа. Также в результате взрыва бытового газа пострадали жители дома в Шахтах (Ростовская область).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить