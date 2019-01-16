Совфед почтил память погибших в Магнитогорске и Шахтах

Москва, , 10:10 — REGNUM Совфед почтил память погибших в результате взрывов в Магнитогорске и Шахтах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Безвременно оборвались жизни людей, многое получили травмы… Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Магнитогорске (Свердловская область) обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, одна из версий — взрыв бытового газа. Также в результате взрыва бытового газа пострадали жители дома в Шахтах (Ростовская область).