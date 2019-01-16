Пограничники Казахстана пресекли контрабанду медикаментов из Китая

Алма-Ата, Казахстан, , 09:38 — REGNUM В международном центре пограничного контроля «Хоргос» пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз 68,5 кг медикаментов из Китая, сообщает 16 января агентство «Казинформ» со ссылкой на пограничную службу Комитет национальной безопасности республики.

Отряд пограничного контроля «Хоргос» задержал 21-летнего гражданина Казахстана, который в пешем порядке пытался пронести четыре коробки медикаментов. Молодой человек привлечен к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. сотрудники пограничного контроля «Хоргос» задержали гражданку Казахстана, которая пыталась незаконно провести комплектующие для мобильных телефонов.

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