Сомалийская группировка «Аш-Шабаб»* взяла ответственность за теракт в Кении

Найроби, , 07:08 — REGNUM Группировка из Сомали «Харакат аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за террористическую атаку в столице Кении, сообщает BBC Swahili.

Представитель «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в телефонном разговоре с BBC заявил о причастности группировки к атаке на отель DusitD2 в Найроби, произошедшей 15 января. Представитель террористов не предоставил дополнительной информации.

«Харакат Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — группа сомалийских исламистов, входящая в «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Атака на отель DusitD2 началась около 3 часов дня 15 января. Очевидцы сообщают о четырех вооруженных людях, проникших в отель. С начала атаки были слышны взрывы и выстрелы.

BBC сообщает, что члены международной террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) праздновали успешное нападение «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на отель в Найроби.

К 23:00 в сомалийской социальной сети MEMO, поддерживающей «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространилась информация о 47 погибших. Полиция Кении не подтвердила эту информацию, точное число погибших не называется. Глава полиции Джозеф Бойнет заявил, что о числе раненых говорить тоже рано.

Министр безопасности Кении Фред Матианги сообщил, что граждане Кении и других стран были выведены из здания отеля, сейчас здание DusitD2 контролируется полицией.