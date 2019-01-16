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При нападении боевиков на отель в Кении погибли 15 человек

Происшествия

Еще 30 человек получили ранения

Найроби, 16 января 2019, 04:52 — REGNUM  В результате нападения вооруженных боевиков на отель в столице Кении Найроби погибли 15 человек, сообщает агентство Reuters.

В числе погибших был и гражданин США. Его смерть официально подтвердил госдеп Соединенных Штатов. Агентство также сообщает, что еще 30 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла террористическая исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 15 января в столице Кении в здании гостиницы Dusit D2 прогремели несколько взрывов. После этого неизвестные боевики открыли по отелю огонь из автоматического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, представители посольства России в Кении опубликовали заявление, в котором призвали граждан России, находящихся в Найроби, соблюдать все меры предосторожности. Дипломаты посоветовали российским гражданам не выходить из комнат гостиниц, где они проживают.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ призвало граждан России быть осторожными в Найроби

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