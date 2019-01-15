Ростовские спасатели разбирают завалы на месте ЧС в Шахтах вручную

Шахты, Ростовская область, , 18:11 — REGNUM Об окончании поисковых работ на месте ЧС в городе Шахты (Ростовская область) до сих пор не сообщается, несмотря на то, что работы должны были завершиться до наступления темноты. Процесс осложнён тем, что разборка завалов идёт вручную. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 15 января.

«В связи с тем, что плиты перекрытий здания при взрыве газа были сильно повреждены, при подъеме автокраном конструкции стали рассыпаться. В настоящее время разборка завалов в основном идет вручную», — говорится в сообщении.

На объекте находятся более 500 спасателей.

Тем временем стало известно, что число жертв при взрыве бытового газа возросло до четырёх человек. Судьба ещё одного жильца многоквартирного дома остаётся неизвестной.

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