Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП под Воронежем

Воронеж, , 17:33 — REGNUM Ход проверки по факту автоаварии в Воронежской области, унесшей жизни семи человек, взяла на контроль прокуратура региона, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 15 января.

«На место происшествия выехал прокурор района Сергей Седых. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратурой области», — сообщил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 15:15 15 января на 165-м км автодороги Курск — Борисоглебск на территории Нижнедевицкого района Воронежской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения машины загорелись. В ДТП в общей сложности погибли семь человек. ГУ МВД проводит проверку

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