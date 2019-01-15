В испанской Малаге арестован предполагаемый член ИГ*

Манильва, Испания, , 14:18 — REGNUM В провинциальном испанском городке Манильва (провинция Малага) сотрудники правоохранительных органов арестовали предполагаемого члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета ABC 15 января.

По данным Главного управления национальной полиции, арестованный 27-летний М.Л. является гражданином Марокко. Полиции известно, что он дал клятву верности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее лидеру Абу Бакру Аль-Багдади. Принесение клятвы рассматривается как предварительный шаг перед совершением террористических актов на европейской земле.

Из-за финансовых трудностей подозреваемый не смог материально обеспечить свою проживающую в Испании семью и уехать в регион боевых действий. Следователи установили, что мужчина вел активную деятельность в социальных сетях и поддерживал контакты с членами группировки из Сирии, ответственными за вербовку.

По мнению следователей, подозреваемый готовился к совершению террористических актов на территории Испании.