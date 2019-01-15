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Подозреваемый в поджоге здания у Киево-Печерской лавры задержан — полиция

Происшествия

Мотивы задержанного не связаны с религией

Киев, 15 января 2019, 13:35 — REGNUM  Киевские правоохранители задержали предполагаемого виновника пожара в здании на территории Киево-Печерской лавры, заявил глава нацполиции Киева Андрей Крищенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, подозреваемому 24 года, он бездомный. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, вероятно, поджёг матрасы, которые находились в здании.

Огонь повредил 400 кв. метров здания, мотивы поджога никак не связаны с религиозными убеждениями, добавил Крищенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года на территории Киево-Печерской лавры произошёл пожар. Загорелось здание лабораторного корпуса. Пожар удалось потушить, однако здание частично обрушилось.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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