Подозреваемый в поджоге здания у Киево-Печерской лавры задержан — полиция

Киев, , 13:35 — REGNUM Киевские правоохранители задержали предполагаемого виновника пожара в здании на территории Киево-Печерской лавры, заявил глава нацполиции Киева Андрей Крищенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, подозреваемому 24 года, он бездомный. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, вероятно, поджёг матрасы, которые находились в здании.

Огонь повредил 400 кв. метров здания, мотивы поджога никак не связаны с религиозными убеждениями, добавил Крищенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года на территории Киево-Печерской лавры произошёл пожар. Загорелось здание лабораторного корпуса. Пожар удалось потушить, однако здание частично обрушилось.

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