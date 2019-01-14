Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидирован

Киев, , 21:44 — REGNUM Крупный пожар на территории Киево-Печерской лавры, произошедший вечером 14 января, удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В 20:07 (21:12 мск — ИА REGNUM ) пожар ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь, охваченная огнём, составила 400 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 46 человек и 12 единиц техники.

Напомним, пожар произошёл в двухэтажном отдельно стоящем здании, относящемся к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В результате пожара здание частично обрушилось.

Архиепископ Украинской православной церкви Климент сообщил журналистам, что монастырь в результате пожара не пострадал.

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