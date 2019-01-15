Иранский спутник не достиг орбиты после запуска

Тегеран, , 11:08 — REGNUM Ирану не удалось вывести на околоземную орбиту космический спутник, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

По данным агентства, причиной неудачи стала неспособность спутника достичь необходимой скорости на третьей стадии полета.

Представители США осудили данную попытку Ирана, заявив, что она противоречит резолюции СБ ООН.

Тегеран, в свою очередь, отверг обвинения со стороны Вашингтона, отметив, что запуск космического спутника не противоречит резолюциям Совета Безопасности.

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