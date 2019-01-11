В Киеве задержали крупную группу наркоторговцев

Киев, , 00:05 — REGNUM Группу из девяти человек, занимавшихся торговлей наркотиками, задержали 10 января в Киеве правоохранители, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, полиция изъяла у преступников 500 г амфетамина, 500 г фенилнитропропена, каннабис и одну гранату Ф-1. Также во время обысков было обнаружено две нарколаборатории и порядка 600 тыс. гривен ($21,34 тыс.).

Все задержанные были жителями украинской столицы и Киевской области в возрасте от 24 до 29 лет. Наркоторговцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ежегодно количество наркоманов в Киеве увеличивается на 7−8%, а нарколаборатории находятся почти в каждой многоэтажке украинской столицы. Причины распространения нелегального бизнеса — низкие заработные платы, плохие условия труда и массовое обнищание населения.