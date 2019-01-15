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Грузовой лайнер из Эфиопии вторгся в воздушное пространство Индонезии — СМИ

Происшествия

Boeing 777 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, который направлялся в Гонконг, был вынужден приземлиться в Индонезии

Батам, Индонезия, 15 января 2019, 09:17 — REGNUM  Грузовой самолет Boeing 777 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines в сопровождении двух индонезийских военных истребителей F-16 был вынужден приземлиться в международном аэропорту Ханг-Надим, в городе Батам, за нарушение воздушного пространства Индонезии. Об этом 15 января сообщает Sindonews.

Представитель ВВС Индонезии Новьян Самёга заявил, что грузовой рейс ETH 3728 следовал из столицы Эфиопии в Гонконг. Самолет был замечен в воздушном пространстве Индонезии без какого-либо разрешения.

Представители авиакомпании Ethiopian Airlines заявили, что самолет совершал внеплановый, срочный полет и не было необходимости в получении местного государственного разрешения.

«Самолет пересек воздушное пространство Индонезии в соответствии со статьей 5 Чикагской конвенции ИКАО, согласно которой незапланированные полеты могут проходить через воздушное пространство дружественных стран без предварительного разрешения», — говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines.

Самолет приземлился в аэропорту города Батам в 9:32 по местному времени. В настоящее время самолет проходит проверку, а шесть членов экипажа, тем временем, разместили в отеле.

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