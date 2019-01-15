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В Кабуле прогремел сильный взрыв, есть жертвы

Происшествия

Ответственность за преступление пока никто не брал

В Кабуле прогремел сильный взрыв, есть жертвы
Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Кабул, 15 января 2019, 08:02 — REGNUM  В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает 15 января Al Jazeera.

Также в ходе инцидента пострадали десятки мирных жителей, все они были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, в Афганистане активную террористическую деятельность ведут боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики контролируют значительные территории страны, что говорит о неспособности правоохранительных органов с ними справиться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле в результате взрыва пострадали трое полицейских

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Взрывы в Афганистане
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